ВСУ уничтожили более 700 оккупантов и "приземлили" вертолет: обновленные потери армии РФ
Фото: ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов (Getty Image)
Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов и сбили вражеский вертолет. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 105 960 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 31 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 105 960 (+710) человек ликвидировано,
- танков - 3029 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6075 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 2016 (+6) ед,
- РСЗО - 423 (+0) ед,
- средств ПВО - 213 (+1) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 269 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),
- крылатых ракет - 711 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ - 4707 (+24) ед,
- специальной техники -180 (+0).
Напомним, украинские бойцы нанесли мощные удары по позициям россиян в Херсонской и Запорожской областях, в результате чего враг понес серьезные потери.
К тому же, в течение 30 декабря ВСУ отразили 15 атак противника в Луганской и Донецкой областях.
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