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Знищено сотні окупантів. ЗСУ потужно вдарили по ворогу в Херсонській та Запорізькій областях

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Субота 31 грудня 2022 07:54
Знищено сотні окупантів. ЗСУ потужно вдарили по ворогу в Херсонській та Запорізькій областях Фото: ЗСУ знищили сотні окупантів у Херсонській та Запорізькій областях (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові завдали потужних ударів по позиціях російських загарбників у Херсонській і Запорізькій областях. Внаслідок дій наших захисників ворог зазнав серйозних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Відтак, було підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня.

"Неподалік населеного пункту Федорівка Каховського району (Херсонська область) ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється", - зазначили у Генштабі.

Водночас біля Пологів і Великої Білозерки (Запорізька область) втрати росіян склали 115 солдатів пораненими. Окрім цього, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс і склад боєприпасів.

Нагадаємо, ЗСУ протягом 30 грудня відбили 15 атак окупантів у Луганській та Донецькій областях.

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