ЗСУ знищили більше 600 окупантів на Таврійському напрямку: яка ситуація

Протягом минулої доби, 13 лютого, українські військові знищили ще 610 російських терористів на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 73 авіаудари;

провів 54 бойових зіткнення;

здійснив 1051 артобстріл.

Авдіївський напрямок

Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався покращити тактичне положення.

Новопавлівський напрямок

Ворог не вів наступальних дій.

Запорізький напрямок

Сили оборони відбили 3 атаки противника східніше Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Втрати ворога у живій силі склали 610 осіб. Також наші військові знищили 50 одиниць техніки росіян, а саме:

5 танків;

19 ББМ;

10 артсистем;

1 РСЗВ;

1 засіб ППО;

14 автомобілів.

"Нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 13 лютого, українські воїни ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 398 140 військових.