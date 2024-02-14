ВСУ уничтожили более 600 оккупантов на Таврическом направлении: какая ситуация
За прошедшие сутки, 13 февраля, украинские военные уничтожили еще 610 российских террористов на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
- нанес 73 авиаудара;
- провел 54 боевых столкновения;
- совершил 1051 артобстрел.
Авдеевское направление
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки у Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
ВСУ продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался улучшить тактическое положение.
Новопавловское направление
Враг не вел наступательных действий.
Запорожское направление
Силы обороны отбили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.
Достижения наших воинов
Потери врага в живой силе составили 610 человек. Также наши военные уничтожили 50 единиц техники россиян, а именно:
- 5 танков;
- 19 ББМ;
- 10 артсистем;
- 1 РСЗО;
- 1 средство ПВО;
- 14 автомобилей.
"Нейтрализовано или уничтожено 263 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 13 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 398 140 военных.
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