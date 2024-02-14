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ВСУ уничтожили более 600 оккупантов на Таврическом направлении: какая ситуация

Среда 14 февраля 2024 12:09
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ВСУ уничтожили более 600 оккупантов на Таврическом направлении: какая ситуация Фото: ВСУ уничтожили более 600 оккупантов на Таврическом направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 13 февраля, украинские военные уничтожили еще 610 российских террористов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 73 авиаудара;
  • провел 54 боевых столкновения;
  • совершил 1051 артобстрел.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки у Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался улучшить тактическое положение.

Новопавловское направление

Враг не вел наступательных действий.

Запорожское направление

Силы обороны отбили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага в живой силе составили 610 человек. Также наши военные уничтожили 50 единиц техники россиян, а именно:

  • 5 танков;
  • 19 ББМ;
  • 10 артсистем;
  • 1 РСЗО;
  • 1 средство ПВО;
  • 14 автомобилей.

"Нейтрализовано или уничтожено 263 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 13 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 398 140 военных.

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