Понад 60 артсистем, майже 40 дронів та 1060 окупантів. Втрати РФ у війні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 14 лютого (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 14 лютого, склали 1060 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 398 140 військових. Крім того, ЗСУ знищили 39 дронів, 39 ББМ та 66 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 398140 (+1060) осіб ліквідовано;

танків - 6433 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 12043 (+39) од.;

артилерійських систем - 9566 (+66) од.;

РСЗВ - 984 (+3) од.;

засоби ППО - 671 (+4) од.;

літаків - 332 од.;

гелікоптерів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7371 (+39) од.;

крилаті ракети - 1882 од.;

кораблі/катери - 24 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12662 (+39) од.;

спеціальна техніка - 1523 (+5) од. Ситуація на фронті Українські військові відбили 10 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вдарили по 3 пунктах управління супротивника. При цьому ситуація в Авдіївці наближається до катастрофічної. Російські війська продовжують наступати, бої ведуться у міській забудові, а у ЗМІ все частіше говорять про загрозу оточення. Детальніше про ситуацію – у матеріалі РБК-Україна.