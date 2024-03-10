ВСУ уничтожили более 60 единиц техники россиян на Таврическом направлении: какова ситуация
За прошедшие сутки, 9 марта, потери россиян на Таврическом направлении составили 310 человек. Также наши воины уничтожили 65 единиц техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 27 авиаударов;
- провел 54 боевых столкновения;
- совершил 1252 артобстрела.
Авдеевское направление
Силы обороны отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.
Новопавловское направление
Военные отбили более 30 атак врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области.
Ореховское направление
Отражено 8 атак противника в районах восточнее Левадного, Роботино и западнее Вербового Запорожской области.
Достижения наших военных
Потери врага в живой силе составили 310 человек. Также было уничтожено 65 единиц техники россиян, в частности:
- 12 танков;
- 17 ББМ;
- 5 артсистем;
- 1 РСЗО;
- 1 ПТРК;
- 28 автомобилей;
- 1 единицу спецтехники.
Наши военные уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 1 важный объект врага. Также было нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА различных типов.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 марта, украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 424 060 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.