ВСУ уничтожили более 60 единиц техники россиян на Таврическом направлении: какова ситуация

За прошедшие сутки, 9 марта, потери россиян на Таврическом направлении составили 310 человек. Также наши воины уничтожили 65 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

нанес 27 авиаударов;

провел 54 боевых столкновения;

совершил 1252 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.

Новопавловское направление

Военные отбили более 30 атак врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области.

Ореховское направление

Отражено 8 атак противника в районах восточнее Левадного, Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших военных

Потери врага в живой силе составили 310 человек. Также было уничтожено 65 единиц техники россиян, в частности:

12 танков;

17 ББМ;

5 артсистем;

1 РСЗО;

1 ПТРК;

28 автомобилей;

1 единицу спецтехники.

Наши военные уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 1 важный объект врага. Также было нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА различных типов.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 марта, украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 424 060 военных.