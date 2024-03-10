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ВСУ уничтожили более 60 единиц техники россиян на Таврическом направлении: какова ситуация

Воскресенье 10 марта 2024 09:36
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ВСУ уничтожили более 60 единиц техники россиян на Таврическом направлении: какова ситуация Фото: ВСУ уничтожили более 60 единиц техники россиян на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 9 марта, потери россиян на Таврическом направлении составили 310 человек. Также наши воины уничтожили 65 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 27 авиаударов;
  • провел 54 боевых столкновения;
  • совершил 1252 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.

Новопавловское направление

Военные отбили более 30 атак врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области.

Ореховское направление

Отражено 8 атак противника в районах восточнее Левадного, Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших военных

Потери врага в живой силе составили 310 человек. Также было уничтожено 65 единиц техники россиян, в частности:

  • 12 танков;
  • 17 ББМ;
  • 5 артсистем;
  • 1 РСЗО;
  • 1 ПТРК;
  • 28 автомобилей;
  • 1 единицу спецтехники.

Наши военные уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 1 важный объект врага. Также было нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА различных типов.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 марта, украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 424 060 военных.

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