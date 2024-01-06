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ЗСУ знищили більше 500 окупантів на Таврійському напрямку, також є полонені

Субота 06 січня 2024 10:21
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ЗСУ знищили більше 500 окупантів на Таврійському напрямку, також є полонені Фото: ЗСУ знищили більше 500 окупантів на Таврійському напрямку, також є полонені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 5 січня, українські воїни знищили ще 512 російських терористів на Таврійському напрямку. Також двох взяли у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

  • завдав 15 авіаударів, 1 ракетний удар;
  • провів 37 бойових зіткнень;
  • здійснив 778 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Українські військові продовжують стримувати загарбників біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Запорізький напрямок

ЗСУ відбили атаку противника в районі Роботиного.

Досягнення наших військових

Втрати ворога склали 512 осіб, двоє терористів здалися в полон. Зокрема ЗСУ знищили 40 одиниць техніки росіян, а саме:

  • 5 танків;
  • 12 ББМ;
  • 1 артсистему;
  • 14 БпЛА;
  • 6 автомобілів;
  • 2 одиниці спецтехніки.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 5 січня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 363 870 військових.

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