ВСУ уничтожили более 500 оккупантов на Таврическом направлении, также есть пленные
За прошедшие сутки, 5 января, украинские воины уничтожили еще 512 российских террористов на Таврическом направлении. Также двух взяли в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
- нанес 15 авиаударов, 1 ракетный удар;
- провел 37 боевых столкновений;
- совершил 778 артобстрелов.
Авдеевское направление
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
Украинские военные продолжают сдерживать захватчиков возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 15 атак.
Шахтерское направление
Враг наступательных действий не вел.
Запорожское направление
ВСУ отбили атаку противника в районе Роботино.
Достижения наших военных
Потери врага составили 512 человек, двое террористов сдались в плен. В частности ВСУ уничтожили 40 единиц техники россиян, а именно:
- 5 танков;
- 12 ББМ;
- 1 артсистему;
- 14 БпЛА;
- 6 автомобилей;
- 2 единицы спецтехники.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 5 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 363 870 военных.
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