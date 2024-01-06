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ВСУ уничтожили более 500 оккупантов на Таврическом направлении, также есть пленные

Суббота 06 января 2024 10:21
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ВСУ уничтожили более 500 оккупантов на Таврическом направлении, также есть пленные Фото: ВСУ уничтожили более 500 оккупантов на Таврическом направлении, также есть пленные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 5 января, украинские воины уничтожили еще 512 российских террористов на Таврическом направлении. Также двух взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 15 авиаударов, 1 ракетный удар;
  • провел 37 боевых столкновений;
  • совершил 778 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Украинские военные продолжают сдерживать захватчиков возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 15 атак.

Шахтерское направление

Враг наступательных действий не вел.

Запорожское направление

ВСУ отбили атаку противника в районе Роботино.

Достижения наших военных

Потери врага составили 512 человек, двое террористов сдались в плен. В частности ВСУ уничтожили 40 единиц техники россиян, а именно:

  • 5 танков;
  • 12 ББМ;
  • 1 артсистему;
  • 14 БпЛА;
  • 6 автомобилей;
  • 2 единицы спецтехники.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 5 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 363 870 военных.

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