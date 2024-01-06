Фото: ВСУ уничтожили более 500 оккупантов на Таврическом направлении, также есть пленные (Getty Images)

За прошедшие сутки, 5 января, украинские воины уничтожили еще 512 российских террористов на Таврическом направлении. Также двух взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: нанес 15 авиаударов, 1 ракетный удар;

провел 37 боевых столкновений;

совершил 778 артобстрелов. Авдеевское направление Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. Марьинское направление Украинские военные продолжают сдерживать захватчиков возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 15 атак. Шахтерское направление Враг наступательных действий не вел. Запорожское направление ВСУ отбили атаку противника в районе Роботино. Достижения наших военных Потери врага составили 512 человек, двое террористов сдались в плен. В частности ВСУ уничтожили 40 единиц техники россиян, а именно: 5 танков;

12 ББМ;

1 артсистему;

14 БпЛА;

6 автомобилей;

2 единицы спецтехники. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 5 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 363 870 военных.