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Більше десятка артсистем і 800 загарбників. Нові втрати РФ

Субота 06 січня 2024 07:53
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Більше десятка артсистем і 800 загарбників. Нові втрати РФ Фото: за добу російська армія "схудла" на 800 загарбників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні за останню добу на ранок суботи, 6 січня, становили 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363 870 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків, 16 БПЛА і 16 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 363 870 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків - 6018 (+7) од;
  • бойових броньованих машин - 11 158 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 8617 (+13) од.;
  • РСЗВ - 950 (+1) од.;
  • засоби ППО - 633 (+2) од.;
  • літаків - 329 од;
  • гелікоптерів - 324 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6787 (+16) од.;
  • крилаті ракети - 1786 од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11 478 (+15) од.;
  • спеціальна техніка - 1317 (+4) од.

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