Більше десятка артсистем і 800 загарбників. Нові втрати РФ

Фото: за добу російська армія "схудла" на 800 загарбників (Getty Images)

Втрати Росії у війні за останню добу на ранок суботи, 6 січня, становили 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363 870 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків, 16 БПЛА і 16 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.