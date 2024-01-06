Більше десятка артсистем і 800 загарбників. Нові втрати РФ
Фото: за добу російська армія "схудла" на 800 загарбників (Getty Images)
Втрати Росії у війні за останню добу на ранок суботи, 6 січня, становили 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363 870 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків, 16 БПЛА і 16 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 363 870 (+800) осіб ліквідовано;
- танків - 6018 (+7) од;
- бойових броньованих машин - 11 158 (+16) од.;
- артилерійських систем - 8617 (+13) од.;
- РСЗВ - 950 (+1) од.;
- засоби ППО - 633 (+2) од.;
- літаків - 329 од;
- гелікоптерів - 324 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6787 (+16) од.;
- крилаті ракети - 1786 од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11 478 (+15) од.;
- спеціальна техніка - 1317 (+4) од.
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