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ЗСУ знищили більше 442 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: Генштаб оновив втрати Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 30 березня, українські військові ліквідували ще 650 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 442 170 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 442 170 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків - 6966(+15) од.;
  • бойових броньованих машин - 13304 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 11050 (+44) од.;
  • РСЗВ - 1023 (+0) од.;
  • засоби ППО - 743 (+7) од.;
  • літаків - 347 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 325 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8731 (+30) од.;
  • крилаті ракети - 2048 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 26 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14717 (+47) од.;
  • спеціальна техніка - 1823 (+9) од.

Фото: втрати ворога станом на 31.03 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як писав Генеральний штаб, протягом минулої доби, відбулося 85 бойових зіткнень. Ворог найбільше атакував на двох напрямках у Донецькій області.

За словами головного командувача ЗСУ Олександра Сирського, останнім часом кількість повернутих нашими воїнами позицій перевищує кількість втрачених.

Тим часом президент Володимир Зеленський не виключає новий контрнаступ українських військових в поточному році.

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