ЗСУ знищили більше 442 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 30 березня, українські військові ліквідували ще 650 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 442 170 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 31.03 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як писав Генеральний штаб, протягом минулої доби, відбулося 85 бойових зіткнень. Ворог найбільше атакував на двох напрямках у Донецькій області.
За словами головного командувача ЗСУ Олександра Сирського, останнім часом кількість повернутих нашими воїнами позицій перевищує кількість втрачених.
Тим часом президент Володимир Зеленський не виключає новий контрнаступ українських військових в поточному році.
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