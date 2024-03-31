ЗСУ знищили більше 442 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.24 ориентировочно составили:



личного состава - около 442 170 (+650) человек ликвидировано;

танков - 6966(+15) ед.;

боевых бронированных машин - 13304 (+20) ед.;

артиллерийских систем - 11050 (+44) ед.;

РСЗО - 1023 (+0) ед.;

средства ПВО - 743 (+7) ед.;

самолетов - 347 (+0) ед.;

вертолетов - 325 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8731 (+30) ед.;

крылатые ракеты - 2048 (+2) ед.;

корабли/катера - 26 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 14717 (+47) ед.;

специальная техника - 1823 (+9) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 31.03 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как писал Генеральный штаб, за прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. Враг больше всего атаковал по двум направлениям в Донецкой области.

По словам главного командующего ВСУ Александра Сырского, в последнее время количество возвращенных нашими воинами позиций превышает количество потерянных.

Между тем, президент Владимир Зеленский не исключает новое контрнаступление украинских военных в текущем году.