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ЗСУ знищили більше 442 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: Генштаб обновил потери России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 30 марта, украинские военные ликвидировали еще 650 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 442 170 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.24 ориентировочно составили:


личного состава - около 442 170 (+650) человек ликвидировано;

 

  • танков - 6966(+15) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13304 (+20) ед.;
  • артиллерийских систем - 11050 (+44) ед.;
  • РСЗО - 1023 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 743 (+7) ед.;
  • самолетов - 347 (+0) ед.;
  • вертолетов - 325 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8731 (+30) ед.;
  • крылатые ракеты - 2048 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 26 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14717 (+47) ед.;
  • специальная техника - 1823 (+9) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 31.03 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как писал Генеральный штаб, за прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. Враг больше всего атаковал по двум направлениям в Донецкой области.

По словам главного командующего ВСУ Александра Сырского, в последнее время количество возвращенных нашими воинами позиций превышает количество потерянных.

Между тем, президент Владимир Зеленский не исключает новое контрнаступление украинских военных в текущем году.

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