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Зеленський не виключає проведення контрнаступу ЗСУ цього року

Україна, П'ятниця 29 березня 2024 22:41
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Зеленський не виключає проведення контрнаступу ЗСУ цього року Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Якщо фронт залишатиметься стабільним, то Україна може озброїти і навчити нові бригади для проведення нового контрнаступу цього року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами президента, після захоплення росіянами Авдіївки українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію завдяки розумним крокам.

Президент додав, що якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе озброїти і навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу цього року.

"Якщо ви не будете робити кроки вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чого ми навчилися в цій війні: якщо ви цього не зробите, це зробить Росія", - додав президент.

Плани по звільненню територій

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк говорив, що ситуація на фронті залишається важкою, але контрольованою. За його словами, Україна планує провести цього року контрударні дії.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що останнім часом кількість повернутих Силами оборони України позицій перевищує кількість втрачених.

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