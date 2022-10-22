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ЗСУ знищили більше 10 безпілотників під час нічних масованих ударів, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили більше 10 безпілотників під час нічних масованих ударів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 22 жовтня, наші воїни збили 11 ворожих безпілотників під час масованих ударів по південних регіонах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спікер ОК "Південь" Владислава Назарова.

"Вночі, під час масованого удару по південних регіонах, силами протиповітряної оборони знищено 10 ударних безпілотників над Миколаївщиною та ще 1 над Кіровоградщиною", - пише Назаров.

Як відзначає Повітряне командування "Південь", в Миколаївській області було збито безпілотники-камікадзе типу "Shahed-136".

Також спікер ОК "Південь" додав, що ворог влучив по одному з об'єктів критичної інфраструктури Черкаської області. Наразі рятувальники продовжують гасити пожежу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі росіяни завдали удару по Черкаській області.

Також внаслідок удару ЗСУ було ліквідовано 10 військових інструкторів з Ірану, які в окупованому Криму навчали росіян керувати дронами-камікадзе.

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