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ВСУ уничтожили более 10 беспилотников во время ночных массированных ударов, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ уничтожили более 10 беспилотников во время ночных массированных ударов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 22 октября, наши воины сбили 11 вражеских беспилотников во время массированных ударов по южным регионам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикер ОК "Юг" Владислава Назарова.

"Ночью, во время массированного удара по южным регионам, силами противовоздушной обороны уничтожено 10 ударных беспилотников над Николаевщиной и еще 1 над Кировоградщиной", - пишет Назаров.

Как отмечает Воздушное командование "Юг", в Николаевской области были сбиты беспилотники-камикадзе типа "Shahed-136".

Также спикер ОК "Юг" добавил, что враг попал по одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В настоящее время спасатели продолжают тушить пожар.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью россияне нанесли удар по Черкасской области.

Также в результате удара ВСУ были ликвидированы 10 военных инструкторов из Ирана, которые в оккупированном Крыму обучали россиян руководить дронами-камикадзе.

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