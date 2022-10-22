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РФ не має досягти успіхів: Байден пояснив підтримку України

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Вашингтон, Субота 22 жовтня 2022 03:53
РФ не має досягти успіхів: Байден пояснив підтримку України Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія не повинна досягти успіху у війні проти України, тому що вона становить загрозу всьому Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена в інтерв'ю MSNBC .

Американський президент зазначив, що США витратили багато коштів на допомогу українцям

"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО, про Західну Європу. Це стосується забезпечення того, щоб президент Росії Володимир Путін не зміг досягти успіху", - сказав Байден.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Politico, офіційні особи США роблять кроки для того, щоб Байден і Путін не зустрілися на саміті "Великої двадцятки" навіть у коридорі.

Також ми писали, що чиновник адміністрації Байдена назвав рішення Путіна оголосити воєнний стан на окупованих територіях України ознакою "відчайдушної тактики".

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