ЗСУ знищили 66 одиниць техніки ворога на Таврійському напрямку: яка ситуація

Протягом минулої доби, 17 лютого, українські військові ліквідували 553 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також знищили 66 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 36 авіаударів й 1 ракетний удар;

провів 52 бойових зіткнення;

здійснив 1135 артобстрілів. Авдіївський напрямок ЗСУ відбили 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області. Мар'їнський напрямок Ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ. ЗСУ продовжують стримувати росіян в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Новопавлівський напрямок ЗСУ відбили 2 атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області. Запорізький напрямок Ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Досягнення наших військових Втрати росіян склали 553 особи. Також наші воїни знищили 66 одиниць техніки ворога, зокрема: 4 танки;

35 ББМ;

12 артсистем;

13 автомобілів;

2 одиниці спецтехніки. "Також Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів ворога. Нейтралізовано або знищено 238 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 лютого, українські воїни ліквідували ще 1080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 402 430 військових.