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ВСУ уничтожили 66 единиц техники врага на Таврическом направлении: какая ситуация

Воскресенье 18 февраля 2024 09:33
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ВСУ уничтожили 66 единиц техники врага на Таврическом направлении: какая ситуация Фото: ВСУ уничтожили 66 единиц техники врага на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 17 февраля, украинские военные ликвидировали 553 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также уничтожили 66 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 36 авиаударов и 1 ракетный удар;
  • провел 52 боевых столкновения;
  • совершил 1135 артобстрелов.

Авдеевское направление

ВСУ отбили 14 атак оккупантов возле Ласточкино Донецкой области.

Марьинское направление

Враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск. ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области.

Новопавловское направление

ВСУ отбили 2 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Достижения наших военных

Потери россиян составили 553 человека. Также наши воины уничтожили 66 единиц техники врага, в частности:

  • 4 танка;
  • 35 ББМ;
  • 12 артсистем;
  • 13 автомобилей;
  • 2 единицы спецтехники.

"Также Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов врага. Нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 402 430 военных.

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