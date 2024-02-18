ВСУ уничтожили 66 единиц техники врага на Таврическом направлении: какая ситуация
За прошедшие сутки, 17 февраля, украинские военные ликвидировали 553 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также уничтожили 66 единиц техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 36 авиаударов и 1 ракетный удар;
- провел 52 боевых столкновения;
- совершил 1135 артобстрелов.
Авдеевское направление
ВСУ отбили 14 атак оккупантов возле Ласточкино Донецкой области.
Марьинское направление
Враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск. ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области.
Новопавловское направление
ВСУ отбили 2 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.
Запорожское направление
Враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
Достижения наших военных
Потери россиян составили 553 человека. Также наши воины уничтожили 66 единиц техники врага, в частности:
- 4 танка;
- 35 ББМ;
- 12 артсистем;
- 13 автомобилей;
- 2 единицы спецтехники.
"Также Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов врага. Нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 402 430 военных.
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