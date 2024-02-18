ВСУ уничтожили 66 единиц техники врага на Таврическом направлении: какая ситуация

За прошедшие сутки, 17 февраля, украинские военные ликвидировали 553 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также уничтожили 66 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг нанес 36 авиаударов и 1 ракетный удар;

провел 52 боевых столкновения;

совершил 1135 артобстрелов. Авдеевское направление ВСУ отбили 14 атак оккупантов возле Ласточкино Донецкой области. Марьинское направление Враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск. ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Новопавловское направление ВСУ отбили 2 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области. Запорожское направление Враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Достижения наших военных Потери россиян составили 553 человека. Также наши воины уничтожили 66 единиц техники врага, в частности: 4 танка;

35 ББМ;

12 артсистем;

13 автомобилей;

2 единицы спецтехники. "Также Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов врага. Нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 402 430 военных.