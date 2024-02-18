Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 18 лютого, становлять 1080 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 402 430 військових. Крім того, ЗСУ знищили 53 ББМ та 40 артсистем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 402 430 (+1080) осіб ліквідовано;
- танків - 6487 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 12 198 (+53) од.;
- артилерійських систем - 9709 (+40) од.;
- РСЗВ - 984 од.;
- засоби ППО - 674 (+3) од.;
- літаків - 335 (+3) од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7449 (+36) од.;
- крилаті ракети - 1898 (+2) од.;
- кораблі/катери - 25 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12 736 (+2) од.;
- спеціальна техніка - 1540 (+7) од.
Ситуація на фронті
В Україні на фронті протягом доби відбулося 82 бойові зіткнення. Сили оборони продовжують стримувати позиції на Херсонському напрямі.
При цьому у звіті Інституту вивчення війни говориться, що російські війська, ймовірно, тимчасово створили локальну перевагу в повітрі та змогли забезпечити наземним військам у районі Авдіївки безпосередню підтримку з повітря.
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