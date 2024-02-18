Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 18 лютого, становлять 1080 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 402 430 військових. Крім того, ЗСУ знищили 53 ББМ та 40 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 402 430 (+1080) осіб ліквідовано;

танків - 6487 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 12 198 (+53) од.;

артилерійських систем - 9709 (+40) од.;

РСЗВ - 984 од.;

засоби ППО - 674 (+3) од.;

літаків - 335 (+3) од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7449 (+36) од.;

крилаті ракети - 1898 (+2) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12 736 (+2) од.;

спеціальна техніка - 1540 (+7) од. Ситуація на фронті В Україні на фронті протягом доби відбулося 82 бойові зіткнення. Сили оборони продовжують стримувати позиції на Херсонському напрямі. При цьому у звіті Інституту вивчення війни говориться, що російські війська, ймовірно, тимчасово створили локальну перевагу в повітрі та змогли забезпечити наземним військам у районі Авдіївки безпосередню підтримку з повітря.