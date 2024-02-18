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Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Неділя 18 лютого 2024 07:43
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Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу Фото: Генштаб назвав втрати РФ за добу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 18 лютого, становлять 1080 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 402 430 військових. Крім того, ЗСУ знищили 53 ББМ та 40 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 402 430 (+1080) осіб ліквідовано;
  • танків - 6487 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 12 198 (+53) од.;
  • артилерійських систем - 9709 (+40) од.;
  • РСЗВ - 984 од.;
  • засоби ППО - 674 (+3) од.;
  • літаків - 335 (+3) од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7449 (+36) од.;
  • крилаті ракети - 1898 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 25 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12 736 (+2) од.;
  • спеціальна техніка - 1540 (+7) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби відбулося 82 бойові зіткнення. Сили оборони продовжують стримувати позиції на Херсонському напрямі.

При цьому у звіті Інституту вивчення війни говориться, що російські війська, ймовірно, тимчасово створили локальну перевагу в повітрі та змогли забезпечити наземним військам у районі Авдіївки безпосередню підтримку з повітря.

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