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Росія відправляє мобілізованих на фронт зі зброєю 1950-х років, - британська розвідка

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Україна, Понеділок 31 жовтня 2022 08:49
Росія відправляє мобілізованих на фронт зі зброєю 1950-х років, - британська розвідка Фото: російських мобілізованих відправляють на фронт (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї чи з автоматами 1950-х років. Багато хто з них у непридатному для використання стані через погане зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, із середини жовтня Росія направила на лінію фронту в Україні кілька тисяч нещодавно мобілізованих резервістів. У багатьох випадках вони погано забезпечені. У вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі недавно мобілізовані резервісти прибувають до України без зброї.

Фотографії з відкритих джерел показують, що ті автомати, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є АКМ, зброя, вперше представлена в 1959 році. За даними британської розвідки, багато з них, ймовірно, перебувають у майже непридатному для використання стані через погане зберігання. АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як регулярні бойові частини Росії переважно озброєні автоматами АК-74М чи АК-12 калібру 5,45 мм.

"Інтеграція резервістів з контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передові позиції два типи боєприпасів для стрілецької зброї, а не один. Це, ймовірно, ще більше ускладнить і так перевантажену логістичну систему Росії", - вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія втрачає керованість на всіх рівнях. Через вісім місяців після початку вторгнення в Україну основні елементи управління збройними силами Росії стають дедалі більш недієздатними.

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