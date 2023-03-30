Росіяни зосередили війська на чотирьох напрямках, - Генштаб

Окупанти зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.