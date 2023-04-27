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Ракетний удар по багатоповерхівці у Миколаєві: одна людина загинула, ще 15 поранено

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Миколаїв, Четвер 27 квітня 2023 02:17
Ракетний удар по багатоповерхівці у Миколаєві: одна людина загинула, ще 15 поранено Фото: війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 27 квітня, завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Крім того, після ракетного удару щонайменше 15 людей отримали поранення. Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих, двоє з яких перебували у тяжкому стані.

Нагадаємо, що війська РФ сьогодні вночі, 27 квітня, обстріляли Миколаїв. Повідомляється, що одна з ракет потрапила до багатоквартирного будинку. Також зафіксовано прильоти у приватному секторі. За попередніми даними, ракетний удар було завдано із застосуванням комплексу С-300.

Крім того, 19 квітня під Снігурівкою пролунали вибухи, а біля одного з населених пунктів громади виявили вирву.

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