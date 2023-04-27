Російські військові готуються до контрнаступу ЗСУ в Крим: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Українські джерела повідомляли, що 26 квітня російські війська не проводили жодних наступальних дій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська "деякий час" не вели наступальних дій на цій ділянці фронту, але вони продовжують вести потужний вогонь з непрямої наводки на цій ділянці фронту. Російський блогер стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної), Невського (19 км на північний захід від Кремінної), Торського (16 км на захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). Інший російський блогер заявив, що 25 квітня російські війська відкинули українські сили з позицій на східній околиці Спірного (24 км на південь від Кремінної).

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували розвідку на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Сватового. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська розгромили чотири українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Масютівки (12 км на північний схід від Куп’янська) і Крохмального (21 км на північний захід від Сватового) Харківської області та Новоселівського Луганської області (15 км на північний захід від Сватового). Речник Західного угруповання військ РФ Ярослав Якимкін заявив, що російські війська знищили дві українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Новоселівського та Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська).

Бої у Донецькій області

Станом на 26 квітня російські війська продовжували наступати на Бахмут. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, показують, що російські війська просунулися до вулиці Перша Лісова в західному Бахмуті (в межах кількох кварталів Ювілейної дороги 00506, яка впадає в Хромове). Крім того, російські блогери стверджували, що бойовики "Вагнера" досягли перехрестя вулиць Чайковського та Ювілейної, що гіпотетично дозволило б їм просунутися вулицею Ювілейною в напрямку Хромового та перерізати українські логістичні лінії на Бахмут. Євген Пригожин спростував ці заяви, однак применшив значення захоплення "Вагнером" цього перехрестя, заявивши, що українські сили все одно продовжують використовувати дороги під вогневим контролем росіян. Російські блогери заявили, що ПВК "Вагнера" ​​продовжує воювати на півночі. західі і півдні Бахмута. Один російський блогер стверджував, що вони контролюють до 85 відсотків міста, що узгоджується з контролем ISW над розрахунками місцевості, включаючи територію, охоплену росіянами. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що за минулу добу російські та українські війська відбулися 17 бойових зіткнень на Бахмутському напрямку. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки (10 км на північний захід) і Богданівки (6 км на північний захід); на захід від Бахмута поблизу Іванівського (5 км на захід) та Хромового (3 км на захід); і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки (7 км на південний захід)

26 квітня російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк і незначно просунулися на північ від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, показують, що російські війська досягли обмежених успіхів на захід від траси N20 Донецьк – Краматорськ – Слов’янськ приблизно в 10 км на північ від Авдіївки. 26 квітня російський блогер заявив, що російські війська успішно просунулися на захід від Новобахмутівки та відтіснили українські сили від траси N20, що, здається, узгоджується з доступними кадрами, які підтверджують ці позиції. В українському Генштабі повідомили, що російські війська здійснили невдалий наземний удар у бік самої Авдіївки; на захід від Авдіївки біля Сіверного (5 км на захід від Авдіївки); на північно-західній околиці м. Донецьк біля м. Первомайське; та на південно-західній околиці м. Донецьк біля Мар’їнки. Російськ блогери стверджували, що російські війська продовжували бої на околицях Донецька і просувались у бік Сєвєрного.

Російські джерела стверджували, що 26 квітня російські війська продовжували наступальні операції в західній частині Донецької області. Російський мілблогер стверджував, що підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади ведуть бойові дії зі стрілецької зброї на околицях Вугледара (30 км на південний захід від Донецька). Російські блогери повідомили, що російські війська посилили використання авіаційних бомб FAB-500 для націлювання на українські опорні пункти в міських районах Бахмута, а кілька російських джерел опублікували кадри російських авіаударів по Вугледару. Український Генштаб повідомив, що 26 квітня підтверджених наземних обстрілів у цьому районі не було.

"Південна вісь"

Російські блогери продовжують сперечатися між собою щодо активності України вздовж річки Дніпро в Херсонській області. Відомий російський блогер заявив 25 квітня, що українська розвідка та переправа через річку найбільш поширені на острові Великий Потьомкін (6 км на південь від Херсона), на південь від Кіндийки (8 км на схід від м. Херсона) та на захід від м. Велетенське (18 км на південний захід від м. Херсона). Російський блогер стверджує, що 25 квітня російські війська завдали ударів по українських позиціях на острові Великий Потьомкін, а також у прибережних районах поблизу Кіндийки. Інший розширив геолокаційні кадри 25 квітня добровольчого загону "Херсон" на ділянці траси E58 на південь від Антонівського мосту в невстановлену дату та стверджував, що повідомлення про закріплення позицій українських військ на сході (зліва) є фальшивими. Цей блогер раніше повідомляв явно неправдиву інформацію, і не виключено, що він навмисно опублікував старі кадри цього району, щоб спростувати повідомлення про те, що українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі. ISW не помітив жодних нових додаткових візуальних доказів, які б підтверджували або підтверджували російські заяви про українські позиції чи діяльність на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області. ISW розширив російські претензії на північ, ближче до дачної зони на південь від Антонівки (9 км на захід від міста Херсона) на східному (лівому) березі річки Дніпро на основі претензій відомого блогера. ISW не спостерігає візуальних доказів того, що українські сили діють на південь від Антонівського мосту з 22 квітня.

Українські війська продовжують обстрілювати матеріально-технічне забезпечення Росії на східному (лівому) березі Херсонської області. 26 квітня речник Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що українські війська вже тихо ведуть контрнаступальні дії в Херсонській області, завдаючи ударів по російських складах боєприпасів, а також по районах зосередження техніки та живої сили. 25 квітня Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що українські війська завдали ударів по живій силі та районах зосередження росіян, а також по спостережному пункту.

Російські офіційні особи продовжують зусилля щодо забезпечення безпеки тилових наземних ліній зв’язку в окупованому Криму. Глава Росдорожнього агентства Микита Храпов 26 квітня заявив, що російські будівельники завершили найскладніші етапи відновлення залізничної ділянки Керченського мосту і залізничний рух по мосту буде відновлено достроково в невизначену дату. у травні. 26 квітня представник Мінтрансу РФ заявив, що до 28 квітня російські чиновники планують понад 80 пунктів огляду на під'їздах до Керченського мосту. Російські офіційні особи, ймовірно, нарощують зусилля для забезпечення безпеки та вдосконалення GLOC через Керченську протоку до Криму, готуючись до потенційних українських контрнаступів.