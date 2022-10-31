ЗСУ на півдні знищили 2 склади, танк і "Акацію" ворога

Фото: ЗСУ знищили 2 склади, танк і "Акацію" ворога на півдні (Getty Images)

Українські захисники продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни 30 жовтня знищили десятки одиниць живої сили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Авіація ЗСУ тричі атакувала райони зосередження особового складу та техніки окупантів. Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи виконали 156 вогневих завдань. Підтверджені втрати РФ складають: 27 солдатів;

танк;

2 міномети;

самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація";

23 міліметрова зенітна установка;

5 одиниць авто-бронетехніки. У Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.