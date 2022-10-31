ЗСУ на півдні знищили 2 склади, танк і "Акацію" ворога
Фото: ЗСУ знищили 2 склади, танк і "Акацію" ворога на півдні (Getty Images)
Українські захисники продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни 30 жовтня знищили десятки одиниць живої сили ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Авіація ЗСУ тричі атакувала райони зосередження особового складу та техніки окупантів. Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи виконали 156 вогневих завдань.
Підтверджені втрати РФ складають:
- 27 солдатів;
- танк;
- 2 міномети;
- самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація";
- 23 міліметрова зенітна установка;
- 5 одиниць авто-бронетехніки.
У Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.
Нагадаємо, 30 жовтня українські Повітряні сили збили на півдні російський шурмовик Су-25.
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