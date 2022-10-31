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ЗСУ на півдні знищили 2 склади, танк і "Акацію" ворога

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Понеділок 31 жовтня 2022 02:46
ЗСУ на півдні знищили 2 склади, танк і "Акацію" ворога Фото: ЗСУ знищили 2 склади, танк і "Акацію" ворога на півдні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни 30 жовтня знищили десятки одиниць живої сили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Авіація ЗСУ тричі атакувала райони зосередження особового складу та техніки окупантів. Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи виконали 156 вогневих завдань.

Підтверджені втрати РФ складають:

  • 27 солдатів;
  • танк;
  • 2 міномети;
  • самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація";
  • 23 міліметрова зенітна установка;
  • 5 одиниць авто-бронетехніки.

У Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.

Нагадаємо, 30 жовтня українські Повітряні сили збили на півдні російський шурмовик Су-25.

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