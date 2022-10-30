Українські зенітники збили на півдні російський шурмовик Су-25

ЗСУ продовжують захищати українське небо від російських загарбників. Наші воїни 30 жовтня знищили винищувач ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили .

Військові зазначають, що "приземлили" літак окупантів близько 08:00 ранку 30 жовтня.

Нагадаємо, 30 жовтня українські воїни знищили російський ударний гелікоптер у Харківській області.

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