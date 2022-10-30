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Українські зенітники збили на півдні російський шурмовик Су-25

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Неділя 30 жовтня 2022 23:47
Українські зенітники збили на півдні російський шурмовик Су-25 Фото: Українські зенітники збили на півдні російський шурмовик Су-25 (t.me/Tsaplienko)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують захищати українське небо від російських загарбників. Наші воїни 30 жовтня знищили винищувач ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Військові зазначають, що "приземлили" літак окупантів близько 08:00 ранку 30 жовтня.

"На південному напрямку зенітним ракетним підрозділом збито російський штурмовик Су-25", - вказали захисники.

Нагадаємо, 30 жовтня українські воїни знищили російський ударний гелікоптер у Харківській області.

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