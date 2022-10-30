Українські зенітники збили на півдні російський шурмовик Су-25
Фото: Українські зенітники збили на півдні російський шурмовик Су-25 (t.me/Tsaplienko)
ЗСУ продовжують захищати українське небо від російських загарбників. Наші воїни 30 жовтня знищили винищувач ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Військові зазначають, що "приземлили" літак окупантів близько 08:00 ранку 30 жовтня.
"На південному напрямку зенітним ракетним підрозділом збито російський штурмовик Су-25", - вказали захисники.
Нагадаємо, 30 жовтня українські воїни знищили російський ударний гелікоптер у Харківській області.
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