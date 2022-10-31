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ВСУ уничтожили 2 склада, танк и "Акацию" врага, - ОК "Юг"

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Понедельник 31 октября 2022 02:46
ВСУ уничтожили 2 склада, танк и "Акацию" врага, - ОК "Юг" Фото: ВСУ уничтожили 2 склада, танк и "Акацию" врага на юге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Наши воины 30 октября уничтожили десятки единиц живой силы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Авиация ВСУ трижды атаковала районы сосредоточения личного состава и техники оккупантов. В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 156 огневых задач.

Подтвержденные потери РФ составляют:

  • 27 солдат;
  • танк;
  • 2 миномета;
  • самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация";
  • 23 миллиметровая зенитная установка;
  • 5 единиц автобронетехники.

В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.

Напомним, 30 октября украинские воздушные силы сбили на юге российский шурмовик Су-25.

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