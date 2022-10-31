ВСУ уничтожили 2 склада, танк и "Акацию" врага, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ уничтожили 2 склада, танк и "Акацию" врага на юге (Getty Images)

Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Наши воины 30 октября уничтожили десятки единиц живой силы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Авиация ВСУ трижды атаковала районы сосредоточения личного состава и техники оккупантов. В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 156 огневых задач. Подтвержденные потери РФ составляют: 27 солдат;

танк;

2 миномета;

самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация";

23 миллиметровая зенитная установка;

5 единиц автобронетехники. В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.