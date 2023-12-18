ЗСУ знищили 1090 окупантів та більше 40 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 17 грудня, українські військові ліквідували ще 1090 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 347 160 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 18.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові продовжують ведення наступальних та оборонних операцій на кількох напрямках. Зокрема просунулися в районі Синьківки на Куп’янському напрямку та успішно контратакували на схід від Невельського під Авдіївкою.
Тим часом країна-терорист посилила військове угруповання на території Білорусі. Було розгорнуто кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях.
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