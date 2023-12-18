ВСУ уничтожили 1090 оккупантов и более 40 танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 17 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1090 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 347 160 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 18.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные продолжают ведение наступательных и оборонных операций по нескольким направлениям. В частности, продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении и успешно контратаковали к востоку от Невельского под Авдеевкой.
Тем временем страна-террорист усилила военную группировку на территории Беларуси. Было развернуто несколько батальонов и тактических групп в двух областях.
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