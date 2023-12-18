ВСУ уничтожили 1090 оккупантов и более 40 танков: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 347 160 (+1090) человек ликвидировано;

танков - 5783 (+44) ед.;

боевых бронированных машин - 10752 (+60) ед.;

артиллерийских систем - 8175 (+38) ед.;

РСЗО - 926 (+3) ед.;

средства ПВО - 610 (+1) ед.;

самолетов - 324 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6290 (+12) ед.;

крылатые ракеты - 1610 (+0) ед.;

корабли/катера - 22 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10822 (+56) ед.;

специальная техника - 1198 (+4) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 18.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные продолжают ведение наступательных и оборонных операций по нескольким направлениям. В частности, продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении и успешно контратаковали к востоку от Невельского под Авдеевкой.

Тем временем страна-террорист усилила военную группировку на территории Беларуси. Было развернуто несколько батальонов и тактических групп в двух областях.