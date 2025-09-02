ЗСУ знешкодили ще 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ у війні

Ситуація на фронті

Нагадаємо, ворог збільшив кількість боєзіткнень по всіх напрямках фронту.

Від початку доби зафіксовано 160 боїв. Російська армія завдала 44 авіаудари та використала 77 керованих авіабомб. Також ворог атакував 1960 дронами-камікадзе й здійснив 3665 обстрілів позицій ЗСУ та українських населених пунктів.

До слова, російські війська у серпні посилили атаки керованими авіаційними бомбами (КАБами) по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах.