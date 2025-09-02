ЗСУ знешкодили ще 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ у війні

За минулу добу російські війська втратили 800 окупантів вбитими та пораненими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби, 1 вересня, Сили оборони України знищили 800 російських загарбників, що свідчить про високу інтенсивність бойових дій на фронті.
Таким чином, загальні втрати особового складу армії РФ на 1 287-му добу повномасштабної війни сягнули 1 083 790 вбитими і пораненими.
Крім людських втрат, ворог продовжує нести значні матеріальні втрати.
ЗСУ знищили станом на 2 вересня 2025:
Нагадаємо, ворог збільшив кількість боєзіткнень по всіх напрямках фронту.
Від початку доби зафіксовано 160 боїв. Російська армія завдала 44 авіаудари та використала 77 керованих авіабомб. Також ворог атакував 1960 дронами-камікадзе й здійснив 3665 обстрілів позицій ЗСУ та українських населених пунктів.
До слова, російські війська у серпні посилили атаки керованими авіаційними бомбами (КАБами) по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах.