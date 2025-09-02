ВСУ обезвредили еще 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне

Ситуация на фронте

Напомним, враг увеличил количество боестолкновений по всем направлениям фронта.

С начала суток зафиксировано 160 боев. Российская армия нанесла 44 авиаудара и использовала 77 управляемых авиабомб. Также враг атаковал 1960 дронами-камикадзе и совершил 3665 обстрелов позиций ВСУ и украинских населенных пунктов.

К слову, российские войска в августе усилили атаки управляемыми авиационными бомбами (КАБами) по позициям Сил обороны и прифронтовых населенных пунктах.