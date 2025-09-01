Росіяни у серпні збільшили кількість ударів КАБами по Україні, - Міноборони

Російські війська у серпні посилили атаки керованими авіаційними бомбами (КАБами) по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Зазначається, що впродовж серпня на усій протяжності фронту зберігалася висока інтенсивність бойових дій. Ворог не полишає спроб подальшої реалізації своїх загарбницьких планів, продовжує активні бойові дії, намагаючись прорвати лінію оборони ЗСУ.

За інформацією Генштабу, протягом місяця було зафіксовано 5 027 бойових зіткнень. Зокрема, упродовж доби 28 серпня ворог атакував позиції українських військ понад 190 разів.

"РФ ігнорує намагання світової спільноти щодо завершення війни проти України. Натомість авіація росармії нарощує повітряний терор. У серпні зросло застосування ворогом авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції", - повідомили у Міноборони.

Так, за серпень російська авіація скинула на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти 4 390 КАБів. Це більше, ніж попереднього місяця (3 786 одиниць).

При цьому найвищий показник використання КАБів у 2025 році все ще припадає на квітень - понад 5 000.