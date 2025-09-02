Ворог збільшив кількість боєзіткнень по всіх напрямках фронту, - Генштаб

Станом на 22:00, 1 вересня, на фронті від початку доби відбулося 160 бойових зіткнень, 43 з яких - на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ .

Бої і обстріли

Від початку цієї доби відбулося 160 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 44 авіаційних удари, скинувши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1960 дронів-камікадзе та здійснили 3665 обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

Ситуація на різних напрямках фронту

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські бійці відбили 10 атак росіян. Від початку доби противник завдав сім авіаційних ударів, скинув 18 керованих авіаційних бомб та здійснив 190 обстрілів, три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у напрямку Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 14 наступальних дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські війська 19 разів атакували позиції ЗСУ у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку українські бійці відбили 11 ворожих атак поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень. Армія РФ намагається просуватись у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка та Ступочки.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили у районах Щербинівки на в напрямку Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 43 рази намагалися прорвати оборону українських бійців у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямку населених пунктів Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 144 окупантів, з них 74 – безповоротно", - ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, вісім мотоциклів, артилерійську систему, пункт управляння БпЛА, три безпілотні літальні апарати та два укриття для особового складу; також пошкоджено дві артилерійські системи, два пункти управляння БпЛА та п’ять укриттів для особового складу окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.

Один раз агресор атакував на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в напрямку населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог провів три безрезультатні атаки.