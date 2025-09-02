Ворог збільшив кількість боєзіткнень по всіх напрямках фронту, - Генштаб
Станом на 22:00, 1 вересня, на фронті від початку доби відбулося 160 бойових зіткнень, 43 з яких - на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Бої і обстріли
Від початку цієї доби відбулося 160 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 44 авіаційних удари, скинувши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1960 дронів-камікадзе та здійснили 3665 обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах.
Ситуація на різних напрямках фронту
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські бійці відбили 10 атак росіян. Від початку доби противник завдав сім авіаційних ударів, скинув 18 керованих авіаційних бомб та здійснив 190 обстрілів, три – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у напрямку Нової Кругляківки, Новоплатонівки.
На Куп’янському напрямку противник здійснив 14 наступальних дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.
На Лиманському напрямку протягом доби російські війська 19 разів атакували позиції ЗСУ у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка.
На Сіверському напрямку українські бійці відбили 11 ворожих атак поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень. Армія РФ намагається просуватись у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка та Ступочки.
На Торецькому напрямку росіяни сім разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили у районах Щербинівки на в напрямку Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру.
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 43 рази намагалися прорвати оборону українських бійців у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямку населених пунктів Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.
"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 144 окупантів, з них 74 – безповоротно", - ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, вісім мотоциклів, артилерійську систему, пункт управляння БпЛА, три безпілотні літальні апарати та два укриття для особового складу; також пошкоджено дві артилерійські системи, два пункти управляння БпЛА та п’ять укриттів для особового складу окупантів.
На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.
Один раз агресор атакував на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в напрямку населеного пункту Плавні.
На Придніпровському напрямку ворог провів три безрезультатні атаки.
Як повідомляє Інститут вивчення війни, російська армія намагається прорвати фронт на Сумському, Куп'янському, Покровському та Запорізькому напрямках, але безрезультатно.