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ЗСУ знайшли спосіб "бити" по тилах військ РФ, що підтверджує обстріл Маріуполя, - NYT

Фото: ЗСУ знайшли спосіб знищувати бази окупантів у тилу, зокрема в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові знайшли ефективний метод завдавати ракетних ударів по тилових базах постачання та складів окупаційних військ, про що свідчить серія вибухів у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

На думку журналістів, командування російських військ серйозно стурбувалося через низку ударів по місцях дислокації свого особового складу та техніки у захопленому місті 21 та 22 лютого. Численні вибухи лунали також у низці тимчасово окупованих містечок Донбасу.

Після того, як РФ окупувала Маріуполь навесні минулого року, вона перетворила його на один із своїх найважливіших гарнізонів через те, що українці не мали коштів для поразки ворожих цілей на такій відстані.

"Однак зараз ситуація змінюється на користь української армії, хоча і поки що незрозуміло, яким саме озброєнням атакують ЗСУ, в офіційних зведеннях Генштабу та коментарях прес-офіцерів про це не повідомляється", - зазначають у NYT.

Раніше повідомлялося, що збройні сили України атакували позиції ворога в окупованому Маріуполі (Донецька область) та знищили два склади палива.

Також нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі вранці 22 лютого знову пролунали вибухи. Перед "хлопком" окупанти включили сирени.

Перед цим у ніч на 22 лютого пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, є попадання до складу боєприпасів та місце базування окупантів.

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