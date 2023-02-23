ЗСУ знайшли спосіб "бити" по тилах військ РФ, що підтверджує обстріл Маріуполя, - NYT

Українські військові знайшли ефективний метод завдавати ракетних ударів по тилових базах постачання та складів окупаційних військ, про що свідчить серія вибухів у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

На думку журналістів, командування російських військ серйозно стурбувалося через низку ударів по місцях дислокації свого особового складу та техніки у захопленому місті 21 та 22 лютого. Численні вибухи лунали також у низці тимчасово окупованих містечок Донбасу.

Після того, як РФ окупувала Маріуполь навесні минулого року, вона перетворила його на один із своїх найважливіших гарнізонів через те, що українці не мали коштів для поразки ворожих цілей на такій відстані.

"Однак зараз ситуація змінюється на користь української армії, хоча і поки що незрозуміло, яким саме озброєнням атакують ЗСУ, в офіційних зведеннях Генштабу та коментарях прес-офіцерів про це не повідомляється", - зазначають у NYT.