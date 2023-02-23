RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ нашли способ "бить" по тылам войск РФ, что подтверждает обстрел Мариуполя, - NYT

Фото: ВСУ нашли способ уничтожать базы оккупантов в тылу, в том числе в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные обрели эффективный метод наносить ракетные удары по тыловым базам снабжения и складам оккупационных войск, о чем свидетельствует серия взрывов в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По мнению журналистов, командование российских войск всерьез обеспокоилось из-за ряда ударов по местам дислокации своего личного состава и техники в захваченном городе во 21 и 22 февраля. Многочисленные взрывы звучали также в ряде временно оккупированных городков Донбасса.

После того, как РФ оккупировала Мариуполь весной прошлого года, она превратила его в один из своих важнейших гарнизонов из-за того, что у украинцев не было средств для поражения враждебных целей на таком расстоянии.

"Однако сейчас ситуация меняется в пользу украинской армии, хотя и пока непонятно, каким именно вооружением атакуют ВСУ, в официальных сводках Генштаба и комментариях пресс-офицеров об этом не сообщается", -отмечают в NYT.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины атаковали позиции врага в оккупированном Мариуполе (Донецкая область) и уничтожили два склада топлива.

Также напомним, что во временно оккупированном Мариуполе утром 22 февраля снова раздались взрывы. Перед "хлопком" оккупанты включили сирены.

Перед этим в ночь на 22 февраля прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, есть попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину