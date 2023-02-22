Нічні вибухи у Маріуполі. Є влучання в склад та місце базування росіян, - мерія
У Маріуполі в ніч на 22 лютого пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, є влучання у склад боєприпасів та місце базування окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
За його словами, було щонайменше 12 вибухів. З них два, ймовірно, робота ворожої ППО.
Підтверджено влучання в склад БК в аеропорту Маріуполя, після чого у тому ж районі чули детонацію. Також підтверджено "приліт" в місце базування окупантів на ММК ім. Ілліча.
Крім того, пізно ввечері у Маріуполі чули автоматні черги, зафіксували зліт ворожої авіації, пересування танків, а також запуск сигнальних ракет.
Андрющенко зазначає, що після 23:00 у центрі та в районі правого берега Маріуполя зникло світло, а на Лівобережжі - зник зв'язок.
Окупанти заявляють, що нічні вибухи нібито пов'язані з роботою ППО, яка збила два безпілотники.
Нагадаємо, вчора ввечері ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.