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Нічні вибухи у Маріуполі. Є влучання в склад та місце базування росіян, - мерія

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Маріуполь, Середа 22 лютого 2023 09:13
Нічні вибухи у Маріуполі. Є влучання в склад та місце базування росіян, - мерія Фото: у Маріуполі вночі пролунали потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Маріуполі в ніч на 22 лютого пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, є влучання у склад боєприпасів та місце базування окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, було щонайменше 12 вибухів. З них два, ймовірно, робота ворожої ППО.

Підтверджено влучання в склад БК в аеропорту Маріуполя, після чого у тому ж районі чули детонацію. Також підтверджено "приліт" в місце базування окупантів на ММК ім. Ілліча.

Крім того, пізно ввечері у Маріуполі чули автоматні черги, зафіксували зліт ворожої авіації, пересування танків, а також запуск сигнальних ракет.

Андрющенко зазначає, що після 23:00 у центрі та в районі правого берега Маріуполя зникло світло, а на Лівобережжі - зник зв'язок.

Окупанти заявляють, що нічні вибухи нібито пов'язані з роботою ППО, яка збила два безпілотники.

Нагадаємо, вчора ввечері ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів.

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