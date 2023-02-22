У Маріуполі під час тривоги пролунали вибухи, - радник мера

Фото: у Маріуполі під час тривоги пролунав вибух (Getty Images)

У тимчасово окупованому Маріуполі вранці 22 лютого знову пролунали вибухи. Перед "бавовною" окупанти включили сирени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram .

"У Маріуполі включили сирени і (прогримів - ред.) потужний вибух. Знову працює ППО оккупантів? Щось трапилося?", - написав він. Детальної інформації про вибухи наразі немає. Оновлено 10:45. За словами Андрющенка, у місті чути ще один вибух. "Ще один вибух. Добре. Відчуття, що всі напрацювання маріупольського спротиву накривають одним махом. Маріуполь. Тримайся. Незабаром. Незабаром ми повернемося", - написав він. Оновлено 10:57. Ще серію вибухів зафіксовано в районі дачних поселень перед Талаковською, пише Андрющенко.