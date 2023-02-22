У Маріуполі під час тривоги пролунали вибухи, - радник мера
У тимчасово окупованому Маріуполі вранці 22 лютого знову пролунали вибухи. Перед "бавовною" окупанти включили сирени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram .
"У Маріуполі включили сирени і (прогримів - ред.) потужний вибух. Знову працює ППО оккупантів? Щось трапилося?", - написав він.
Детальної інформації про вибухи наразі немає.
Оновлено 10:45.
За словами Андрющенка, у місті чути ще один вибух.
"Ще один вибух. Добре. Відчуття, що всі напрацювання маріупольського спротиву накривають одним махом. Маріуполь. Тримайся. Незабаром. Незабаром ми повернемося", - написав він.
Оновлено 10:57.
Ще серію вибухів зафіксовано в районі дачних поселень перед Талаковською, пише Андрющенко.
Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, є попадання до складу боєприпасів та місце базування окупантів.
Також сьогодні вранціу всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною цього є зліт російської авіації у Білорусі.
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