ЗСУ змінюють правила гри: ЗМІ з'ясували, як Захід переймає унікальний досвід України

Від початку повномасштабного вторгнення Україна суттєво розвинула власні озброєння та тактику. Тепер західні партнери прагнуть отримати доступ до цих інновацій та впровадити їх у своїх збройних силах.

За словами західних військових аналітиків, ЗСУ наразі є найкращими та найбільш загартованими в боях у Європі.

Хоча підготовка українських військових за кордоном триває, ролі все частіше змінюються. Бійці ЗСУ діляться з інструкторами НАТО досвідом з передової, пояснюючи, чому певні західні прийоми не працюють проти РФ. Це перетворює тренування на майданчик для взаємного обміну знаннями, що вже змінює підходи партнерів до підготовки власних військ.

Для системної інтеграції українського досвіду у свою діяльність Альянс у 2025 році відкрив Спільний центр аналізу, підготовки та навчання України (JATEC).

Лідерство у сфері безпілотників

Особливий інтерес союзників викликають вітчизняні напрацювання у використанні дронів. Данія вже залучає українських фахівців для боротьби з безпілотниками, а Польща за їхньої підтримки створює новий парк дронів.

Крім того, НАТО залучає українських операторів як умовного супротивника під час власних навчань для перевірки боєготовності.

Як заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, Україна стала беззаперечним лідером у військових інноваціях та технологіях протидії дронам.

Голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне наголосив, що Київ перетворився зі споживача безпекових послуг на їхнього постачальника.

Експорт зброї та технологій

Багато країн-партнерів висловлюють зацікавленість у придбанні українського озброєння. Попит на недорогі дрони-перехоплювачі та досвід протидії повітряним атакам додатково зріс після того, як США та їхні союзники зіткнулися з загрозами застосування безпілотників на тлі конфлікту в Ірані.

Наразі українські експерти вже надають партнерам консультації з питань ППО у цьому регіоні. Однак експорт самої зброї залишається обмеженим, оскільки пріоритетом для держави є забезпечення фронту.

Варто зазначити, що в лютому 2022 року багато західних аналітиків прогнозували швидку перемогу Росії через її перевагу у військовій силі.

Проте українським військам вдалося відкинути росіян від столиці та нав'язати виснажливі бої, паралельно розвиваючи потужний технологічний та оборонний ресурс, який тепер став критично важливим для ведення військових дій у майбутньому.