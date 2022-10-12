ЗСУ змінили динаміку війни з Росією, - глава Пентагону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Міноборони США Ллойда Остіна під час засідання "Рамштайну".

За словами голова Пентагону, попри напади на цивільні цілі, безвідповідальні погрози, риторику голови Кремля Володимира Путіна, ЗСУ продовжують змінювати ситуацію на полі бою завдяки наданому озброєнню.

"Коли ми зустрічалися у вересні, ми всі спостерігали, як Україна досягла надзвичайних здобутків на полі бою. Незважаючи на нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні містечок від російської окупації та повернули тисячі кілометрів квадратних своєї землі. Ці перемоги належать українським солдатам", - заявив голова Пентагону.

Остін додав, що напади Росії лише посилюватимуть рішучість союзників у допомозі Україні.