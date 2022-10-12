UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ змінили динаміку війни з Росією, - глава Пентагону

Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові досягли надзвичайних здобутків на полі бою. Попри нові напади Росії, Збройні сили України змінили динаміку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Міноборони США Ллойда Остіна під час засідання "Рамштайну".

За словами голова Пентагону, попри напади на цивільні цілі, безвідповідальні погрози, риторику голови Кремля Володимира Путіна, ЗСУ продовжують змінювати ситуацію на полі бою завдяки наданому озброєнню.

"Коли ми зустрічалися у вересні, ми всі спостерігали, як Україна досягла надзвичайних здобутків на полі бою. Незважаючи на нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні містечок від російської окупації та повернули тисячі кілометрів квадратних своєї землі. Ці перемоги належать українським солдатам", - заявив голова Пентагону.

Остін додав, що напади Росії лише посилюватимуть рішучість союзників у допомозі Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 12 жовтня, у Брюсселі розпочалося шосте засідання Контактної групи з оборони України. Головною темою порядку денного буде посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Агентство розповідало про те, чого чекати від шостого засідання "Рамштайн". Не виключається, що однією з тем буде заявка України на вступ до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиЗбройні сили України