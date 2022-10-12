ВСУ изменили динамику войны с Россией, - глава Пентагона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минобороны США Ллойда Остина во время заседания "Рамштайна".

По словам главы Пентагона, несмотря на нападения на гражданские цели, безответственные угрозы, риторику главы Кремля Владимира Путина, ВСУ продолжают менять ситуацию на поле боя благодаря предоставленному партнерами вооружению.

"Когда мы встречались в сентябре, мы все наблюдали, как Украина достигла чрезвычайных достижений на поле боя. Несмотря на новые нападения Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городков от российской оккупации и вернули тысячи километров квадратных своей земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам", - заявил глава Пентагона.

Остин добавил, что нападения России будут лишь усиливать решимость союзников в помощи Украине.