ЗСУ зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів через скорочення допомоги, - Тарнавський

Як відзначив Тарнавський, найбільше проблема торкається пострадянських снарядів:

122-мм;

152-мм.

Зокрема дефіцит відчувається по всій лінії фронту.

"Обсяги (допомоги, - ред.), які ми маємо сьогодні, не є достатніми для нас сьогодні, враховуючи наші потреби", - відзначив Тарнавський.

Виснажені українські воїни на південно-східному фронті, за словами командувача ОСУВ "Таврія", перейшли до оборони на одних ділянках, втім намагаються наступати на інших.

"На деяких ділянках ми перейшли (до оборони), а на деяких продовжуємо наступальні дії - маневром, вогнем і просуванням вперед. І ми готуємо наші резерви для наших подальших широкомасштабних дій", - пояснив Тарнавський.

Росія змінює тактику

Наміри Росії, як відзначив командувач ОСУВ "Таврія" залишаються незмінними. Єдине, що змінюється, це тактика. Ситуація в Авдіївці наразі змінюється "кожен день й кожну ніч". Росіяни регулярно змінюють тактику, досягнувши "часткового успіху на деяких ділянках на глибині близько 1,5 - 2 км.

"Я вважаю, що ми твердо утримуємо ці лінії сьогодні. Сьогодні ворог тисне на нас своєю чисельністю. Вони ніколи не дбали й не будуть дбати про свій особовий склад", - зауважив Тарнавський.

Боєприпаси для України

В травні поточного року Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати нашій країні 1 млн снарядів.

Європейське оборонне агентство (EDA) 5 вересня підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів. Члени ЄС купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

Зокрема в грудні стало відомо про те, що Фінляндія може розпочати виробництво артилерійських боєприпасів для України.