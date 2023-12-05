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Фінляндія розпочне виробництво снарядів для України

Фінляндія, Вівторок 05 грудня 2023 10:03
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Фінляндія розпочне виробництво снарядів для України Фото: Фінляндія планує виготовляти боєприпаси для України (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Ярослава Борзова

Влада Фінляндії має намір почати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Відповідне рішення мають прийняти до Різдва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Фінляндії Антті Хаккянена в інтерв'ю Iltalehte.

"Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде і далі нарощувати виробництво боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде ухвалено найближчим часом", - сказав Хаккянен.

Як зазначив чиновник, це питання, ймовірно, буде вирішено до Різдва. Він додав, що наразі оголошено план зі значного збільшення виробництва боєприпасів.

"Намір полягає в тому, щоб підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми будемо й надалі підвищувати готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів", - додав Хаккянен.

Зазначається, що їх виробництво буде збільшено на десятки мільйонів євро.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну та гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Так, уряд Фінляндії вніс до парламенту свою пропозицію щодо доповнення проєкту бюджету на 2024 рік. Він включає в себе збільшення допомоги для України.

Нещодавно Фінляндія схвалила виділення Україні 20-го пакета військової допомоги. Напередодні стало відомо, що уряд країни надасть 3 млн євро допомоги для поліпшення продовольчої безпеки в Україні.

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