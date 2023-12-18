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ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов из-за сокращения помощи, - Тарнавский

Фото: ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов из-за сокращения помощи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военнослужащие на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского в комментарии Reuters.

Как отметил Тарнавский, больше всего проблема касается постсоветских снарядов:

  • 122-мм;
  • 152-мм.

В частности, дефицит ощущается по всей линии фронта.

"Объемы (помощи, - ред.), которые мы имеем сегодня, не являются достаточными для нас сегодня, учитывая наши потребности", - отметил Тарнавский. 

Истощенные украинские воины на юго-восточном фронте, по словам командующего ОСУВ "Таврия", перешли к обороне на одних участках, впрочем, пытаются наступать на других. 

"На некоторых участках мы перешли (к обороне), а на некоторых продолжаем наступательные действия - маневром, огнем и продвижением вперед. И мы готовим наши резервы для наших дальнейших широкомасштабных действий", - пояснил Тарнавский.

Россия меняет тактику

Намерения России, как отметил командующий ОСУВ "Таврия" остаются неизменными. Единственное, что меняется, это тактика. Ситуация в Авдеевке сейчас меняется "каждый день и каждую ночь". Россияне регулярно меняют тактику, достигнув "частичного успеха на некоторых участках на глубине около 1,5 - 2 км.

"Я считаю, что мы твердо удерживаем эти линии сегодня. Сегодня враг давит на нас своей численностью. Они никогда не заботились и не будут заботиться о своем личном составе", - отметил Тарнавский.

Боеприпасы для Украины

В мае текущего года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать нашей стране 1 млн снарядов. 

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

В частности, в декабре стало известно о том, что Финляндия может начать производство артиллерийских боеприпасов для Украины.

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