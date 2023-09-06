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В ЄС підписали перші контракти про спільні закупівлі снарядів для України

Брюссель, Середа 06 вересня 2023 10:39
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В ЄС підписали перші контракти про спільні закупівлі снарядів для України Фото: в ЄС підписали перші контракти про спільні закупівлі снарядів для України (eda.europa.eu)
Автор: Наталія Юрченко

Європейське оборонне агентство (EDA) підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Йдеться про 155-мм боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу EDA.

Угоди підписали у Брюсселі 5 вересня. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що було підписано 8 оборонних контрактів. Тепер країни Євросоюзу та Норвегія зможуть закуповувати боєприпаси через оборонне агентство, яка працюватиме як закупівельна агенція.

Члени ЄС будуть закуповувати універсальні снаряди для найбільш поширених артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

Незабаром будуть укладені інші рамкові контракти для інших артилерійських систем.

Мільйон боєприпасів для України

Наприкінці зими стало відомо, що українські війська зіштовхнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні мільйон снарядів.

Крім прямих постачань зі складів країн-членів ЄС, також організовані спільні закупівлі снарядів.

Також на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. У липні європейський план з розширення виробництва боєприпасів та ракет набув чинності.

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