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ЗСУ зірвали плани Росії, але вона не відмовилась від прагнення захопити Донецьку область, - Сирський

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українським захисникам вдалося зірвати плани окупантів щодо захоплення Соледару та оточення Бахмуту у 2022 році. Проте росіяни не відмовились від прагнення захопити усю Донецьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.

"Нам вдалось зірвати плани ворога. Навіть в умовах переваги противника в силах і засобах, вони не змогли виконати поставлену їхнім командуванням задачу - захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня", - сказав він.

При цьому росіяни не відмовилися від своїх планів вийти на кордони Донецької області. Так, наступальне угруповання ворожих військ продовжує повзучий наступ у регіоні. Численні штурми українських позицій тривали навіть у новорічну ніч, а за перші три дні нового року інтенсивність бойових дій поступово зростала.

До того ж, незважаючи на те, росіяни мають перевагу в озброєнні та військових на найгарячіших ділянках фронту, рівень їхніх безповоротних втрат набагато більший, ніж у України.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що окупанти не можуть захопити Бахмут.

До того ж, британська розвідка зазначала, що російський наступ під Бахмутом захлинувся.

При цьому у Міноборони заявляли, що у росіян ще достатньо живої сили, щоб продовжувати атаки.

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БахмутДонецька областьВСУ