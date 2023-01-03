Сил ще достатньо? Що в Міноборони кажуть про наступи росіян під Бахмутом

У питанні можливостей наступальних операцій ворога в районі Бахмута складно робити однозначний прогноз. Оскільки у ворога ще достатньо живої сили, аби продовжувати атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

На питання журналітста, чи дійсно росіяни вичерпали можливості в наступальних операціях навколо Бахмута, вона відповіла: "Складно робити однозначний прогноз".

"Тому, що росіяни сьогодні підключають крім регулярних військ і приватні армії. Є інформація, що там не тільки ПВК "Вагнер" знаходиться, а й інші підрозділи, такі як "Патріот". І є ще третій підрозділ нерегулярних військ", - каже Маляр.

Вона пояснила, необхідно розуміти, що у росіян є величезний людський ресурс, який вони можуть використовувати та намагаються залучати як на регулярній основі, так і в приватних арміях.

"Не треба недооцінювати ресурс РФ як держави загалом. Можливо, вони не в змозі вести бої з такою інтенсивністю як починали, але в них ще достатньо запасу, щоб принципі вести цю війну. Нам жодним чином не можна розслаблятися, бачимо, які тяжкі бої тривають на Донецькому напрямку", - підсумувала Маляр.

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка опублікувала зведення, в якому зазначено, що період найсильнішого наступу російських сил під Бахмутом вже минув і подальші успіхи РФ у цьому районі, принаймні найближчим часом, малоймовірні.

Також повідомлялося, що російські війська після активних бойових дій на Бахмутському напрямку потребують оперативної паузи. Проте керівництво РФ не дозволить своїй армії цього зробити.

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