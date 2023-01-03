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Російський наступ під Бахмутом захлинувся, - британська розвідка

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Україна, Вівторок 03 січня 2023 08:34
Російський наступ під Бахмутом захлинувся, - британська розвідка Фото: рашисти вже не зможуть взяти Бахмут (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські сили знизили активність у районі Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут їм не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у середині грудня російські військові та проксі-сили "Вагнера" брали участь у своїх піхотних атаках навколо міста Бахмут Донецької області. Однак багато з цих операцій погано підтримувалися.

За даними британської розвідки, за останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектору, і частота російських атак знизилася порівняно з піком у середині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат.

"Російські наступальні операції в цьому районі в даний час, ймовірно, проводяться тільки на рівні взводу або відділення. Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом у найближчі тижні", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка роз'яснила жорстоку тактику групи "Вагнера" під Бахмутом.

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Бахмут Війна Росії проти України
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