Кожен будинок - фортеця. "Кухар Путіна" визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут, - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин спробував виправдати провали армії РФ у Бахмуті, але лише підтвердив те, що сили окупантів досягли свого максимуму в спробах захопити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначили аналітики, в інтерв'ю російським пропагандистам 31 грудня "кухар Путіна" заявив, що наступальна операція є дуже виснажливою, тому що кожен будинок там - "фортеця".

"Це важливий перелом для Пригожина. Він вперше представив сили "вагнерівців" у Бахмуті як такі, що фактично не досягли успіху", - мовиться у звіті ISW.

Фахівці нагадали, як у жовтні "кухар Путіна" запевняв, що ПВК "Вагнера" ​​просувається на 100-200 метрів на добу.