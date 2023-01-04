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Кожен будинок - фортеця. "Кухар Путіна" визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут, - ISW

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Середа 04 січня 2023 04:49
Кожен будинок - фортеця. "Кухар Путіна" визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут, - ISW Фото: Пригожин визнав, що "вагнерівці" не можуть захопити Бахмут (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин спробував виправдати провали армії РФ у Бахмуті, але лише підтвердив те, що сили окупантів досягли свого максимуму в спробах захопити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначили аналітики, в інтерв'ю російським пропагандистам 31 грудня "кухар Путіна" заявив, що наступальна операція є дуже виснажливою, тому що кожен будинок там - "фортеця".

"Це важливий перелом для Пригожина. Він вперше представив сили "вагнерівців" у Бахмуті як такі, що фактично не досягли успіху", - мовиться у звіті ISW.

Фахівці нагадали, як у жовтні "кухар Путіна" запевняв, що ПВК "Вагнера" ​​просувається на 100-200 метрів на добу.

В Інституті вивчення війни припускають, що Пригожин почав інформаційну кампанію, яка покликана звинуватити у провалах Міноборони РФ чи російську промислову базу.

Нагадаємо, Сили оборони України відбивають ворожі штурми на Бахмут. Атака однієї з груп російських окупантів була повністю провалена, противник зазнав втрат.

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