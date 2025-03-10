ЗСУ зірвали наступ ворога на Покровському напрямку: знищено колону бронетехніки

На Покровському напрямку російські війська здійснили наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променю, Новоолександрівки, Надіївки, Преображенки, Андріївки, Даченського, Котлиного та Улакли.

Ворог намагався прорватися в напрямку Котлярівки, щоб вийти на адміністративний кордон Донецької області, застосувавши 11 одиниць бронетехніки.

Українські захисники завчасно виявили ворожу колону та завдали по ній вогневого ураження. В результаті атака противника була зірвана, загарбники зазнали втрат у живій силі та техніці, а поставленої мети досягти не змогли. Бої тривають, українські військові продовжують знищувати сили окупантів.

Ситуація на Покровському напрямку

Російська армія останнім часом намагається прорвати оборону на Покровському напрямку. Для росіян ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни намагаються обійти Покровськ з півдня. Тактика ворога полягає у тому, щоб відрізати українських військових від постачання.

Попри це, останнім часом темпи просування російських окупантів на Покровському напрямку знизилися. Однією з причин є ефективна оборонна діяльність українських військ на цій ділянці фронту.