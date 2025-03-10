ЗСУ зірвали наступ ворога на Покровському напрямку: знищено колону бронетехніки

Російська армія знову активізувалась на Покровському напрямку. Там було відбито механізований штурм росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
На Покровському напрямку російські війська здійснили наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променю, Новоолександрівки, Надіївки, Преображенки, Андріївки, Даченського, Котлиного та Улакли.
Ворог намагався прорватися в напрямку Котлярівки, щоб вийти на адміністративний кордон Донецької області, застосувавши 11 одиниць бронетехніки.
Українські захисники завчасно виявили ворожу колону та завдали по ній вогневого ураження. В результаті атака противника була зірвана, загарбники зазнали втрат у живій силі та техніці, а поставленої мети досягти не змогли. Бої тривають, українські військові продовжують знищувати сили окупантів.
Російська армія останнім часом намагається прорвати оборону на Покровському напрямку. Для росіян ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.
За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни намагаються обійти Покровськ з півдня. Тактика ворога полягає у тому, щоб відрізати українських військових від постачання.
Попри це, останнім часом темпи просування російських окупантів на Покровському напрямку знизилися. Однією з причин є ефективна оборонна діяльність українських військ на цій ділянці фронту.
Як розповів співзасновник і аналітик платформи Deep State Роман Погорілий, ситуація в районі Покровська останнім часом змінилась на краще. Її вдалось стабілізувати, а українські військові покращують свої позиції.
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