ЗСУ описали тактику російської армії під Покровськом
Російські війська намагаються обійти Покровськ на Донеччині з півдня. Тактика ворога полягає у тому, щоб відрізати українських військових від постачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телемарафону речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова.
За його словами, тактика окупантів біля Покровська залишається незмінною. Ворог все ще намагається обійти місто.
"Намагаються обійти Покровськ з півдня до південного заходу, щоб перерізати ті шляхи, які від нього йдуть, і залишити українські війська без постачання", - повідомив Трегубов.
Речник додав, що в саме місто російські окупанти заходити не поспішають. Натомість вони тримають певну відстань від Покровська, створюючи так звану "санітарну зону".
Зокрема, російська піхота захоплює окремі будинки в населених пунктах навколо міста. У такий спосіб ворог намагається просуватися вздовж Покровська по годинниковій стрілці.
"Наскільки йому це вдається? Я б сказав, що станом на зараз не дуже", - зазначив Трегубов.
Ситуація на Покровському напрямку
За інформацією Генштабу, за минулу добу українські бійці зупинили 34 штурми ворога на Покровському напрямку. Російських окупантів відбили в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко.
Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на лінії фронту. Щодня українські захисники відбивають десятки атак, стримуючи натиск окупантів.
Щоб зламати опір ЗСУ під Покровськом, росіяни вдаються до різноманітних тактик. Зокрема, нещодавно СБУ затримала "на гарячому" агента Федеральної служби безпеки (ФСБ), який шпигував за Силами оборони у Покровську. Він мав передати ворогу координати для вогневого ураження українських позицій.