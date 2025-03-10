ВСУ сорвали наступление врага на Покровском направлении: уничтожена колонна бронетехники

Российская армия снова активизировалась на Покровском направлении. Там был отражен механизированный штурм россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
На Покровском направлении российские войска осуществили наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Новоалександровки, Надеевки, Преображенки, Андреевки, Даченского, Котлиного и Улаклы.
Враг пытался прорваться в направлении Котляровки, чтобы выйти на административную границу Донецкой области, применив 11 единиц бронетехники.
Украинские защитники заблаговременно обнаружили вражескую колонну и нанесли по ней огневое поражение. В результате атака противника была сорвана, захватчики понесли потери в живой силе и технике, а поставленной цели достичь не смогли. Бои продолжаются, украинские военные продолжают уничтожать силы оккупантов.
Российская армия в последнее время пытается прорвать оборону на Покровском направлении. Для россиян этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, россияне пытаются обойти Покровск с юга. Тактика врага заключается в том, чтобы отрезать украинских военных от снабжения.
Несмотря на это, в последнее время темпы продвижения российских оккупантов на Покровском направлении снизились. Одной из причин является эффективная оборонительная деятельность украинских войск на этом участке фронта.
Как рассказал соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый, ситуация в районе Покровска в последнее время изменилась к лучшему. Ее удалось стабилизировать, а украинские военные улучшают свои позиции.
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