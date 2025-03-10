ВСУ сорвали наступление врага на Покровском направлении: уничтожена колонна бронетехники

На Покровском направлении российские войска осуществили наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Новоалександровки, Надеевки, Преображенки, Андреевки, Даченского, Котлиного и Улаклы.

Враг пытался прорваться в направлении Котляровки, чтобы выйти на административную границу Донецкой области, применив 11 единиц бронетехники.

Украинские защитники заблаговременно обнаружили вражескую колонну и нанесли по ней огневое поражение. В результате атака противника была сорвана, захватчики понесли потери в живой силе и технике, а поставленной цели достичь не смогли. Бои продолжаются, украинские военные продолжают уничтожать силы оккупантов.

Ситуация на Покровском направлении

Российская армия в последнее время пытается прорвать оборону на Покровском направлении. Для россиян этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, россияне пытаются обойти Покровск с юга. Тактика врага заключается в том, чтобы отрезать украинских военных от снабжения.

Несмотря на это, в последнее время темпы продвижения российских оккупантов на Покровском направлении снизились. Одной из причин является эффективная оборонительная деятельность украинских войск на этом участке фронта.