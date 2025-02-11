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Темпи просування росіян на Покровському напрямку знизилися: експерт назвав причини

Вівторок 11 лютого 2025 20:15
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Темпи просування росіян на Покровському напрямку знизилися: експерт назвав причини Фото: темпи просування росіян на Покровському напрямку знизилися (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник
Експерт: Владислав Селезньов

Темпи просування російських окупантів на Покровському напрямку знизилися. Однією з причин є ефективна оборонна діяльність українських військ на цій ділянці фронту.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Останнім часом темп просування російської армії (на Покровському напрямку - ред.) дещо знизився, але перша причина всіх цих процесів пов'язана з ефективною оборонною діяльністю українських Сил оборони на цій ділянці фронту", - сказав Селезньов.

За його словами, ворог зазнає настільки непоправних втрат, що не спроможний з попередніми темпами просуватися вперед. Останнім часом темп просування російських військ складає буквально кілька сотень метрів на добу, що значно менше, ніж це було буквально кілька тижнів тому.

"Ну і ключове. Зараз ворог змушений задіяти свої оперативні резерви. Ті самі, які він планував задіяти під час безпосередньо боїв на території Мирнограда та Покровська. Але ж змушений раніше ці ресурси задіяти, для того, щоб бодай мати якусь надію на подальше працювання навколо цих двох населених пунктів", - зазначив експерт.

Однак, на його думку, плани росіян "поступово перетворяться на великий пшик".

"У ворога фізично вже не вистачає ресурсів, щоб просуватися вперед. Українська армія в рамках стратегічної оборони час від часу проводить певні контрнаступальні дії, які створюють серйозні загрози передовим штурмовим загонам російської армії. А отже говорити про те, що Покровськ, чи Мирноград "приречений" я б не ризикнув" - додав Селезньов.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, останні місяці окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

Нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про те, що російські окупанти змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.

При цьому Трегубов уточнював, що на Покровському напрямку відбувається близько половини всіх бойових зіткнень.

Як нещодавно повідомили у Нацгвардії, російські окупанти просунулися до південного флангу Покровська. Там ворог здійснює атаки на позиції Сил оборони.

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